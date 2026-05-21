ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ບັນດາສົ້ນເຕີບໂຕ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມີບັນດາພື້ນຖານໃຫຍ່, ສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາສູງກວ່າ. ການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກບໍ່ອາດສາມາດເປັນໝາກຜົນຂອງຮູບແບບເຕີບໂຕເກົ່າທີ່ແກ່ຍາວໄປຕື່ມອີກໄດ້. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໃສ່ໃຈບາງບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດ ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກຳລັງ.
“ການເຕີບໂຕສອງຕົວເລກແມ່ນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງ, ຫາກບໍ່ແມ່ນການເຕີບໂຕດ້ວຍທຸກຮູບແບບ. ບໍ່ອາດເພື່ອບັນລຸການເຕີບໂຕ ແລ້ວຕ້ອງແລກເອົາຄວາມສະຖຽນລະພາບ. ບໍ່ສາມາດເພື່ອລະດັບຄວາມໄວ ແລ້ວຖືເບົາຄຸນນະພາບ. ບໍ່ອາດເພື່ອຂອບຂະໜາດ ແລ້ວມອງຂ້າມປະສິດທິຜົນ. ບໍ່ອາດເພື່ອສະເພາະໜ້າ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໄລຍະຍາວຖືກຊຸດໂຊມ”.
ບົດເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ມີການຕີລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄົບທຸກແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.