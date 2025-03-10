ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມຄະນະເລຂາອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທີ່ການເຮັດວຽກກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳ ອາຊຽນ (CPR), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາເພື່ອບັນດາເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງຂອງ ອາຊຽນ. ຈາກບັນດາບົດຮຽນປະສົບການຂອງຕົນ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເພື່ອການພັດທະນາລວມຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.
ສ່ວນທ່ານ Kao Kim Hourn ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງສຳຄັນຂອງອາຊຽນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 30 ປີແຫ່ງວັນຫວຽດນາມ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ (1995-2025) ແລະ ຄົບຮອບ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ(2015-2025). ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ, ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສວມບົດບາດນຳພາ ໃນອາຊຽນ.