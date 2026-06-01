ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ Manila ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສ.ຟີລິບປິນ
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຟີລິບປິນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍເປັນພິເສດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຟີລິບປິນ ຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການສອງປະເທດພວມມຸ່ງໄປເຖິງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮົບ 50 ປີ ແລະ ຟີລິບປິນ ພວມຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ ປີ 2026.
ພາຍຫຼັງທີ່ເດີນທາງຮອດນະຄອນຫຼວງ Manila, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຖວາຍດອກໄມ້ອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ອະນຸສາວະລີປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນສວນອຸດທິຍານອາຊຽນ, ຂຶ້ນກັບເຂດກຳແພງເກົ່າ Intramuros, ນະຄອນຫຼວງ Manila.