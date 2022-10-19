Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ຢັັ້ງຢືນສາຍພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນສຳລັບ ອົດສະຕາລີ; ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ຢັັ້ງຢືນສາຍພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນສຳລັບ ອົດສະຕາລີ; ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. 

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ຢັັ້ງຢືນສາຍພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນສຳລັບ ອົດສະຕາລີ; ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ອົດສະຕາລີ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ອົດສະຕາລີ ດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສັງຄົມປະເທດປະຈຳຖິ່ນ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ (EEES); ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຂອງ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຕື່ມອີກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ ວີຊາ ກະສິກຳ, ເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງຕື່ມອີກ…

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ IPU 145: ຫວຽດນາມ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top