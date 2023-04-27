Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າຖ່ານ​ຫີນ ທ໊າຍ​ບິ່ງ 2

ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ທ໊າຍບິ່ງ 2 ມີຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຄ້ຳປະກັນດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດນຳໃຊ້ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ,ຢູ່ເມືອງ ທ້າຍຖຸຍ, ແຂວງ ທ້າຍບິ່ງ, ກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນທ໊າຍບິ່ງ 2 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ.

ດ້ວຍເນື້ອທີ່ກ່ວາ 130 ແຮັກຕາ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ທ໊າຍບິ່ງ 2 ມີກຳລັງການຜະລິດ 1.200 MW ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຂອບຂະໜາດກຳລັງການຜະລິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ທ໊າຍບິ່ງ 2 ມີຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຄ້ຳປະກັນດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາວຽກງານ, ຮັບປະກັນວ່າໂຮງງານຈະເຄື່ອນໄຫວຕາມມາດຖານທີ່ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປອດໄພ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ ອອກຖະແຫຼງການ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ການ ຂັດຂວາງ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນແບບເປິດກ້ວາງ

ອາເມລິກາ, ສ ເກົາຫຼີ ອອກຖະແຫຼງການ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ການ “ຂັດຂວາງ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນແບບເປິດກ້ວາງ”

ໃນຂະນະນັ້ນ, ສ ເກົາຫຼີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະປະຕິບັດຕາມບັນດາພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມສົນທິສັນຍາ...
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top