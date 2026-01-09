ຂ່າວສານ
ເປີດການສຳຫຼວດເສດຖະກິດຄັ້ງໃຫຍ່ ປີ 2026
ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດຄັ້ງໃຫຍ່ປີ 2026 ແມ່ນແນໃສ່ເກັບກຳສະພາບການນຳເນີນງານຂອງບັນດາຮາກຖານເສດຖະກິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລວມມີ: ວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະການ, ສະຫະສະມາຄົມ, ຮາກຖານສາສະໜາ-ຄວາມເຫຼື້ອມໃສ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນການສຳຫຼວດສະຖິຕິທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ຂອບເຂດກວ້າງ, ມີເປົ້າໜາຍຫຼາກຫຼາຍ. ທ່ານ ນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງ, ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ
“ຂະແໜງສະຖິຕິໄດ້ມີການກະກຽມກ່ອນໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຫຼາຍເນື້ອໃນປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ມີການອັບເດດ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສູງສຸດເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນ ກໍ່ຄືການຫຼຸດຜ່ອນເວລາການປະມວນ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ”.