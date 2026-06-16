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ຂ່າວສານ

ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ AI ຍົກ​ລະ​ດັ​ບ​ບານ​ເຕະ Trionda

ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ອອ​ການ​ອອກ​ແບບ Aerodynamics ໃໝ່, ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ກ້າວ​ໜ້າ ແລະ ລະ​ບົບ ແຊນ​ເຊີ AI ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ​ສູງກວ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ງານ​​ກຳ​ມະ​ການ.
  ບານເຕະ Trionda (ພ​າບ: AP/Julio Cortez)  
World Cup 2026 ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໃໝ່ຫຼາຍ​ຢ່າງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ໃນໝາກ​ບາດ​ World Cup ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Trionda. ຄື​ກັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ໝາກ​ບາດ​​ຂອງ World Cup ຄັ້ງ​ກ່ອນ, ເປືອກ​ນອກ​ຂອງໝາກ​ບານ​​ ເຮັດ​ດ້ວຍ polyurethane ແລະ ບັນ​ດາ​ປ່ຽງ​ນ້ອຍໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ດ້ວຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີຈອດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ. ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ຂອງໝາກ​ບານ ນີ້​ແມ່ນ​​ມີພຽງ​ 4 ແຜ່ນ​ຕິດ​ຈອດ​ກັນ, ໜ້ອຍ​ກ່​ວາໝາກບານ World Cup ​ໃນ​ຊຸມ​ປີກ່ອນໆ. ຕາມ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ແລ້ວ, Trionda ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາໝາກ​ບານ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່ World Cup .ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ອອ​ການ​ອອກ​ແບບ Aerodynamics ໃໝ່, ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ກ້າວ​ໜ້າ ແລະ ລະ​ບົບ ແຊນ​ເຊີ AI ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ​ສູງກວ່າ​ໃຫ້​ແກ່​ນັດ​ແຂ່ງ​ຂັນ ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ງານ​​ກຳ​ມະ​ການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ລາວ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ລາວ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ອັນ​ດີ​ງາມ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ, ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ, ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ.
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