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ຂ່າວສານ

ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 7/9 ສົນທິສັນຍາສາກົນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີນລຶວກວາງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານອານຸກຳມະການສິດທິມະນຸດລັດຖະສະພາ ເອີລົບ Udo Bllmann (ພາບ: VGP)  

ເຄົາລົບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ; ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອສ້າງລະບົບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ຍົກສູງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.

ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ໂດຍແມ່ນປະເທດມີລາຍຮັບປານກາງຕ່ຳ, ແຕ່ ຫວຽດນາມ ນອນໃນບັນດາປະເທດມີດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດສູງ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນເພື່ອປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງສ່ອງແສງການພັດທະນາຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ 7/9 ສົນທິສັນຍາສາກົນພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ. ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດອາຍຸການ 2023 – 2025, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຕໍ່ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ; ປາດຖະໜາຢາກຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.

ປະທານອະນຸກຳມະການສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍຄືບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ; ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສິດທິມະນຸດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ພັນລະຍາ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ພັນລະຍາ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ອົດສະຕາລີ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນແຫຼ່ງທຶນພັດທະນາເປັນທາງການ (ODA) ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
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