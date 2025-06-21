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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ Vietnam Airlines ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນະ​ຄອນຫຼວງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບໍລິສັດໃຫຍ່ການບິນ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines) ໄດ້ເຊັ່ນບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2025 – 2030 ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.
ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2025 – 2030 (ພາບ: nhandan.vn)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບໍລິສັດໃຫຍ່ການບິນ ຫວຽດນາມ (Vietnam Airlines) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2025 – 2030 ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບິນ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍພາບພົດການທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ບົດບັນທຶກວ່າດ້ວຍການຕົກລົງຮ່ວມມືລວມມີ 5 ເນື້ອໃນຈຸດສຸມ: ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຍູ້ແຮງການໂຄສະນາພາບພົດຂອງນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ Vietnam Airlines, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ; ຈັດຕັ້ງເຫດການວັດທະນະທຳປະຈຳປີ, ສົມທົບກັນສ້າງ, ຈັດຕັ້ງເຫດການລະດັບສາກົນ, ໜູນຊ່ວຍໂຄງການປະຕິບັດງານຂອງການນຳ ແລະ ພະນັກກງານນະຄອນຮ່າໂນ້ຍນຳໃຊ້ພາຫະນະການບິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ເລກວັກມິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສະມາຄົມສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດ 2025 ຢັ້ງຢືນວ່າເວທີປາໄສສື່ມວນຊົນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ກາຍເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ.
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