ຮ່າໂນ້ຍ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ
ອີງຕາມແຜນການ, ນະຄອນໄດ້ສະເໜີລະບົບໜ້າທີ່, ມາດຕະການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງນະຄອນຫຼວງ; ສ້າງຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພື່ອສ້າງພາບພົດ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ປອດໄພ, ສີວິໄລ ແລະ ເປັນມິດ ຕໍ່ກັບເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍຮັບປະກັນຕາມຫຼັກການ “6 ຈະແຈ້ງ”: ຈະແຈ້ງບຸກຄົນ - ຈະແຈ້ງວຽກງານ - ຈະແຈ້ງເວລາ - ຈະແຈ້ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ຈະແຈ້ງຜະລິດຕະພັນ - ຈະແຈ້ງສິດອຳນາດ.
* ໜ້າທີ່ ແລະ ມາດຕະການຕົ້ນຕໍ
1. ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານປະສົມປະສານຂະແໜງການ, ຮັບຜິດຊອບ ສະເພາະດ້ານ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສະເໜີສ້າງຕັ້ງ 01 ອົງການຮັບຜິດຊອບສະເພາະດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.
2. ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນລວມສູນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວນະຄອນ, ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ລວບລວມບັນດາຂໍ້ມູນຕິດຕາມ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະສະບຽງອາຫານ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການສ້າງລະບົບຕິດຕາມແຫຼ່ງກຳເນີດສະບຽງອາຫານ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະຕູຂໍ້ມູນຕິດຕາມແຫຼ່ງກຳເນີດແຫ່ງຊາດ.
3. ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຫັນຈາກຮູບແບບດັ້ງເດີມ ໄປສູ່ການສື່ສານຫຼາຍຊ່ອງທາງ (Multi-platform); ສຳຜັດໂດຍກົງ, ສຸມໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງຊຸມຊົນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນເຕືອນໄພດ່ວນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ. ລະອຽດຄື: ສ້າງ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ ເວັບໄຊສະເພາະດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ; 100% ຂອງຕາແສງ ແລະ ແຂວງ ຕ້ອງສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຕິດຕາມຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານຊຸມຊົນ; ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຮາກຖານການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ເຂດຜະລິດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP.
4. ສຸມໃສ່ຮັດແໜ້ນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງສະໜອງສະບຽງອາຫານ; ເພີ່ມທະວີການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມ, ນົມປຸງແຕ່ງ, ນ້ຳມັນພືດ, ເຫຼົ້າ, ເບຍ...
5. ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ແລະ ແຂວງ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮອບດ້ານ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ; ເພີ່ມຄວາມຖີ່ ໃນການກວດກາເອກະສານແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
6. ສະເໜີແຜນການຈັດວາງສະຖານທີ່ ແລະ ນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍການຂ້າສັດ, ສັດປີກແບບລວມສູນ; ຊຸກຍູ້, ແນະນຳຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງການຂ້າສັດ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດ ກໍ່ຄືຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
7. ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງສູນວິໄຈ ແລະ ທົດລອງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການເກັບຕົວຢ່າງຕາມກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ສ້າງກົນໄກພິເສດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່.
8. ສຸມໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານຮູບແບບການຈັດຕັ້ງໂຮງອາຫານລວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ; ຄວບຄຸມແຫຼ່ງກຳເນີດວັດຖຸດິບຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ວາງແຜນຜັງຈຸດຂາຍອາຫານຕາມແຄມທາງ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.
9. ບັນດາພະແນກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂັ້ນຕາແສງ ແລະ ແຂວງ; ກວດກາແບບກະທັນຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.
10. ສືບຕໍ່ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ, ປະກອບເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບັນດາກົດລະບຽບກົດໝາຍສົມບູນແບບ ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ... ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ.
* ບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາເມືອງ, ຕາແສງ ອີງຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໜ່ວຍງານຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການ ໃນການສ້າງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
