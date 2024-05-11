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ຂ່າວສານ

ຮຸງ​ກາ​ຣີ ແລະ ຈີນ ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ 18 ສະ​ບັບ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື 2 ຝ່າຍ

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ຮຸງກາຣີ ແລະ ຈີນ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 18 ສະບັບໃໝ່ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ເອີຣົບກາງ ຂອງການນຳຈີນ ທ່ານສີຈີ້ນຜິງ ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸງກາຣີ Viktor Orban ໂອ້ລົມເຈລະຈາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Viktor Orban ໄດ້ໂອ້ລົມເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Budapest. ຮຸງກາຣີ ແມ່ນປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ໃນໄລຍະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເອີຣົບ ເປັນເວລາ 5 ວັນ, ລວມມີທັງ ຝລັ່ງ ແລະ Serbia. ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Viktor Orban ຢັ້ງຢືນວ່າ Budapest ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຈີນທີ່ລົງທຶນຢູ່ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງສະເໝີພາບ, ພ້ອມທັງສ້າງໂອກາດໃຫ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບຍຸດທະສາດມຸ່ງໄປເຖິງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ຮຸງກາຣີ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ປັກກິ່ງ ສະໜັບສະໜູນ Budapest ສວມບົດບາດໃຫຍ່ກວ່າໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ສຳລັບການຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ - EU.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.
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