ຂ່າວສານ
ອີຣານ ບໍ່ຍອມຈຳນົນຢ່າງເດັດຂາດ; ນາບຂູ່ປິດລ້ອມທະເລແດງຕື່ມອີກ
ໂດຍສືບຕໍ່ວິທີການສຳຜັດທີ່ແຂງກະດ້າງຕໍ່ກັບສົງຄາມ ໂດຍ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ປຸກລະດົມນັ້ນ, ວັນທີ 15 ເມສາ, ທ່ານ Masoud Pezeshkian ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ຖະແຫຼງວ່າ ປະເທດນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂການປະທະກັນ, ແຕ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນຕໍ່ມະຫາອຳນາດຢ່າງເດັດຂາດ. ເຕເຮຣານ ກໍນາບຂູ່ວ່າ ຈະປິດລ້ອມເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຢູ່ທະເລແດງ (Red Sea) ຕື່ມອີກ, ຖ້າ ວໍຊິງຕັນ ບໍ່ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຈຳກັດບັນດາທ່າກ່ຳປັ່ນ ແລະ ເຂດທະເລຂອງ ອີຣານ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາໃນການລົງສຳຫຼວດກວດກາບາງບໍລິເວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ ທີ່ຖືກກອງທັບອາກາດ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ມ້າງເພທຳລາຍໃນໄລຍະປະທະກັນ. ທ່ານ Masoud Pezeshkian ເນັ້ນໜັກວ່າ ບໍ່ມີກຳລັງໃດສາມາດເກ້ຍກ່ອມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ອີຣານ ຕ້ອງຍອມຈຳນົນ.
ພ້ອມກັບການຕຳໜິຕິຕຽນບັນດາມາດຕະຖານຄວບຄູ່ໃນລະບົບສາກົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ກ່າວປະນາມການເຄື່ອນໄຫວການທະຫານຕ້ານຄືນບັນດາປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕຢ່າງແຮງນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Masoud Pezeshkian ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອີຣານ ບໍ່ຊອກຫາສົງຄາມ ຫຼື ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ. ອີຣານ ເຊີດຊູການເຈລະຈາ ແລະ ຢາກພົວພັນກັບບັນດາປະເທດດ້ວຍຈິດໃຈສ້າງສັນ. ທຸກກົນອຸບາຍຫວັງຈັດວາງ, ນາບຂູ່ ແລະ ກໍ່ກຳລັງກົດດັນນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າຈະຖືກປະລາໄຊ.