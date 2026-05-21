ຂ່າວສານ ອີຣານ ຍົກອອກເງື່ອນໄຂສັນຕິພາບກັບ ອາເມລິກາ ຕື່ມອີກ 21/05/2026 ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ອີຣານ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ສະເໜີສັນຕິພາບໃໝ່ທີ່ຝາກເຖິງ ອາເມລິກາ ລວມມີ ຄຳຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ທຸກສະໜາມຮົບໃນພາກພື້ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ໃນນັ້ນ ມີ ລີບັງ. ສະພາບການສະຫຼັກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ ອີຣານ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2026 (ພາບ: REUTERS/Alaa Al Marjani) ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ IRNA, ທ່ານ Kazem Gharibabadi ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຕເຮຣານ ກໍຮຽກຮ້ອງ ອາເມລິກາ ຍົກເລີກບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດ, ປົດປ່ອຍຊັບສິນທັງໝົດຂອງ ອີຣານ ທີ່ຖືກອາຍັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຢຸດຕິການປິດລ້ອມການເດີນເຮືອ ແນໃສ່ປະເທດນີ້. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ ອີຣານ ເປີດເຜີຍບັນດາເນື້ອໃນຫຼັກໃນຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ຝາກເຖິງ ອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວົງການນັກສັງເກດການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງຫຼາຍກັບຂໍ້ສະເໜີເກົ່າ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເຄີຍປະຕິເສດເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)