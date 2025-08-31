Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ສູ້​ຮົບ​ຢູ່ 4 ສະ​ໜາມ​ຮົບ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ຢູ່ ເຂດ ກາ​ຊາ ແລະ ເຢ​ແມນ

ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຮັກສາການສູ້ຮົບຢູ່ທັງ 4 ສະໜາມຮົບໃນພາກພື້ນ. ໃນນັ້ນ, ມີບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີເຂົ້າສະໜາມຮົບ ເຢແມນ ແລະ ເຂດ ກາຊາດ ອັນໄດ້ກໍ່ຄວາມບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.
ທະຫານ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ຊາຍແດນ ອິດສະຣາແອັນ - ກາຊາ, ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2025 (ພາບ: REUTERS/Amir Cohen)

ຕາມແຈ້ງການຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກ ກາຊາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ດຳເນີນຫຼາຍບັ້ນບຸກໂຈມຕີທັງທາງອາກາດ ແລະ ທາງບົກເຂົ້າຫຼາຍບໍລິເວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເຂດກາຊາ, ຈຸດສຸມແມ່ນນະຄອນ ກາຊາ. ໄລ່ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ສິງຫາ ທົ່ວເຂດກາຊາ ມີ 48 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ປະມານ 150 ຄົນຖືກບາດເຈັບ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເປີດບັ້ນບຸກໂຈມຕີເຂົ້າສະໜາມຮົບ ລີບັງ, ເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍແມ່ນສະມາຊິກຂັ້ນສູງຂອງຂະບວນການ ເຮັກໂບລາ.

ພິເສດ, ສຳລັບສະໜາມຮົບ ເຢແມນ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເຮັດໃຫ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫຼາຍຄົນຂອງກຳລັງ ຮູທີ ຢູ່ນະຄອນ Sanaa ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຮັບບາດເຈັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

