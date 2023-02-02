ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ ກ່າວຫາກັນລະເມີດສົນທິສັນຍາ New START
ເຫດຜົນຂອງການກ່າວຫາ ເຊິ່ງ ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກມາແມ່ນ ລັດເຊຍ ປະຕິເສດການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຢູ່ດິນແດນຂອງປະເທດນີ້. ຕາມໂຄສົກຜູ້ໜຶ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ກີດຂວາງເລື່ອງ ອາເມລິກາ ປະຕິບັດບັນດາສິດສຳຄັນຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາ ພ້ອມທັງນາບຂູ່ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄຼຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດນີ້ ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ອາເມລິກາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສົມທົບກັບ ລັດເຊຍ ໃນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Konstantin Kosachev ຮອງປະທານສະພາສູງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ອາເມລິກາ ວ່າ ໄດ້ “ຕັ້ງໃຈວາງເງື່ອນໄຂອອກຄືແນວນັ້ນເພື່ອສາມາດປະຕິບັດສິດຕິດຕາມກວດກາ ລັດເຊຍ ຕາມລຳພັງຝ່າຍດຽວ”, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄປຝືນກັບສົນທິສັນຍາ New START “ເພາະກົນໄກຄວບຄຸມທີ່ກຳນົດໃນສົນທິສັນຍາແມ່ນມີຄວາມກ້ຳເກີງ”.