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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽ​ນ + 3 ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ພາຍຫຼັງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19

ກອງປະຊຸມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍລວມ ແມ່ນຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂອງທຸກຄົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ກອງປະຊຸມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍລວມ ແມ່ນຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂອງທຸກຄົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

    

ພາບປະກອບ: Reuters

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ອາຊຽນ + 3 (ALMM+3,  ລວມມີ ອາຊຽນ ແລະ 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືແມ່ນ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ) ຄັ້ງທີ 12 ຫາກໍ່ດຳເນີນຢູ່ ມານີລາ, ປະເທດ ຟີລິບປິນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຟື້ນຟູຕະຫຼາດແຮງງານ ຕໍ່ໜ້າຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ພ້ອມທັງປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຫັນປ່ຽນຢ່າງວ່ອງໄວໃນບັນຫາວຽກເຮັດງານທຳ ໂດຍຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ດີຈີຕອນ, ການຫັນພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເປັນສີຂຽວ ແລະ ສັງຄົມມີອັດຕາຜູ້ອາຍຸສູງເພີ່ມຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍລວມ ແມ່ນຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ, ຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂອງທຸກຄົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

ກອງປະຊຸມເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມື ອາຊຽນ + 3 ກ່ຽວກັບແຮງງານມຸງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຍາວນານແມ່ນສ້າງປະຊາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຮັບມື ແລະ ຖື ອາຊຽນ ແມ່ນກຳລັງໜູນ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເຕີບໂຕກວມລວມ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນປີ 2024 ໃນອາຍຸການເປັນປະທານ ALMM ຂອງ ສິງກະໂປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລື ຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງໃບຍື່ນສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານການກວດກາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ. ການຟອກເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
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