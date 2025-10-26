Báo Ảnh Việt Nam

ອາເມລິກາ ຍົກອອກຄຳຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສາກົນຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ຖ້າຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສາກົນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນັ້ນ, ພາກສ່ວນຂອງກຳລັງດັ່ງກ່າວຕ້ອງແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ ອິດສະຣາແອັນ ເຫັນດີໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
(ພາບປະກອບ: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖ້າຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສາກົນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນັ້ນ, ພາກສ່ວນຂອງກຳລັງດັ່ງກ່າວຕ້ອງແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ ອິດສະຣາແອັນ ເຫັນດີໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວຢູ່ນະຄອນ Kiryat Gat, ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານ Marco Rubio ເນັ້ນໜັກວ່າ ປະຈຸບັນ, ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຍັງພວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອະນາຄົດການສ້າງໂຄງປະກອບການຄຸ້ມຄອງເຂດ ກາຊາ, ແຕ່ແນ່ນອນວ່າຈະບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ສຳລັບຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນ ອິດສະຣາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອັນ ພວມພິຈາລະນາຖອນທະຫານອອກຈາກເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ຕື່ມອີກ ພາຍຫຼັງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຮາມາດ ມີຜົນສັກສິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

Top