ອາຊຽນ ຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳຫຼອກລວງ

ຕຳຫຼວດ ໄທ ຫວັງວ່າ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ໄທ ຈະເປັນປະທານຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການຕະຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 (ASEANAPOL-43), ແຕ່ວັນທີ 03 – 07 ພະຈິກ 2025 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມມືກັນກະທຳ: ມ້າງທຳລາຍການຫຼອກລວງ, ສະກັດກັ້ນການສໍ້ໂກງ ແລະ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ”. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ແທນແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ, ຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສັງເກດການສາກົນ.

      ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາຄະນະກຳມະການຂຶ້ນກັບ, ກຸ່ມເຮັດວຽກ ແລະ ວາລະເຮັດວຽກ 2 ຝ່າຍຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືການຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາຂອບເຂດການຮ່ວມມື ແລະ ກົນໄກສົມທົບກັນ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍປະຕິກິຍະຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ສະກັດກັ້ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາດຊະຍາກຳຢ່າງທັນການ. ຕຳຫຼວດ ໄທ ຫວັງວ່າ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ບັນດາອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ສ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເກືອບ 6,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສະເພາະເດືອນຕຸລາ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 705.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 3,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
