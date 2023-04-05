ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley ໄດ້ປຶກສາຫາລືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃນບັນດາຂົງເຂດ; ເຫັນດີຍົກການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີວ່າ ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງເອກະສານຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ (EEES), ສອງຝ່າຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ; ສ້າງງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາສິນຄ້າສົ່ງອອກທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງກັນ; ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ, ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຢູ່ປະເທດຂອງກັນ; ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ ລົງທຶນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ David Hurley ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອົດສະຕາລີ ດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດປະຈຳຖິ່ນ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອົດສະຕາລີ ມາທ່ອງທ່ຽວ, ຮ່ຳຮຽນ, ລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ພວຽດນາມ.
ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ຢັ້ງຢືນຄືນຄວາມສຳຄັນຂອງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ; ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດຮ່ວມມືສ້າງພາກພື້ນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ເຄົາລົບອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດໝາຍ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ວາງພວງມາລາຢູ່ອະນຸສາວະລີນັກຮົບວິລາຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ.