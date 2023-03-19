ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອກໍ່ສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ
ເວັບໄຊ internationalbanker.com ຂອງອັງກິດ ຫາກໍ່ລົງພິມບົດຂຽນຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອສ້າງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ. ເນື້ອໃນຂອງບົດຂຽນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 1994, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສຸມໃສ່ພິເສດຕໍ່ການພັດທະນາຂະແໜງການຢາ, ເຄື່ອງບໍລິໂພກ (FMCG), ລົດໂອໂຕ ແລະ ດັດປັບລຳດັບໃນຂົງເຂດດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກບັນດາຕະຫຼາດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ ຫຼື ອາເມລິກາເທື່ອລະກ້າວ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມຊອກຫາວິທີການຫັນປ່ຽນອອກຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໜັກ ແລະ ມີການຄັດເລືອກກ່ວາໃນການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດນີ້. ໂດຍອີງໃສ່ຖານະບົດບາດແມ່ນສູນຜະລິດໃຫ້ແກ່ບັນດາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກ, ຫວຽດນາມ ພວມກຳນົດທິດພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ, ລວມມີຫຼາຍຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຕັກນິກກ່ວາອີກ.
ບົດຂຽນກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມສົມທົບກັນເພື່ອດຶງດູດເງິນລົງທຶນຜ່ານຫຼາຍມາດຕະການສົ່ງເສີມ ດ້ວຍເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ສາກົນ.