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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເກຼັກ ຍັງ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 17 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ), ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ George Gerapetritis ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເກຼັກ ພວມ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແຕ່​ວັນ​ທີ 17 – 19 ກໍ​ລະ​ກົດ.
  ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ George Gerapetritis ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເກຼັກ (ພາບ: VNA)  

ໃນ​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາ ແລະ ເກຼັກ ຍັງ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນຫຼາຍ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ; ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ 2 ຝ່າຍ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ພວມ​ມີ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ, ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ EVFTA ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ: ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທະ​ເລ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ, logistics, ການ​ຕໍ່​ກ່ຳ​ປັ່ນ, ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ ເກຼັກ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສຽງ​ເວົ້າ​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ (EU) ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ສັນ​ຍາ​ອາ​ລັກ​ຂາ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - EU (EVIPA) ໂດຍ​ໄວ, ພ້ອມ​ທັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ຣົບ ຍົກ​ເລີກ​ບັດ​ເຫຼືອງ IUU ສຳ​ລັບ​ສິນ​ທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ ໂດຍ​ໄວ.

ໂດຍ​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂ​ອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ, ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ ເກຼັກ George Gerapetritis ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ຈະ​ສົ່ງ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ມາ ຫວຽດ​ນາມ ຊອກ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ເກຼັກ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ EU ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ອອກ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່ບັນ​ດາ​ເຂດ​ຕັດ​ສິນທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ສີ​ໂດຍ​ໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປີ 2026

ໄຂ​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ປີ 2026

ງານ​ຕ​ະຫຼາດ​ນັດ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2026 (VIETLAO – EXPO 2026) ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ, ລາວ ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຮອດ​ວັນ​ທີ 20 ກໍ​ລະ​ກົດ​.
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