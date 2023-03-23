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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ​​ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຢ່າ​ງ​ແຮງ

ໂດຍສືບຕໍ່ ການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມສ.ເກົາຫຼີຢ່າງເປັນທາງການ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 23ມີນາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Jin-pyo ແລະ ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Han Duck-soo.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Jin-pyo ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ການພົບປະ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Han Duck-soo ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໃຫ້ສອງຝ່າຍຈະສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ (VKFTA) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ພາກພື້ນ (RCEP), ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 100 ຕື້ USD ໃນປີ 2023 ແລະ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Jin-pyo, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເຊີອູນເມື່ອ ວັນທີ 21 ມີນາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຫວັງວ່າສອງຝ່າຍຈະສົມທົບກັນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຟົດ​ຟື້ນຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອິດ​ສະ​ລາມ ຫວຽດ​ນາມ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຟົດ​ຟື້ນຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອິດ​ສະ​ລາມ ຫວຽດ​ນາມ

ໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳຄະນະພັກແຂວງ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແຂວງບິ່ງທ້ວນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ,ອວຍພອນບຸນປີໃໝ່ສະພາ ນັກບວດ ອິດສະລາມ ແຂວງບິ່ງທ້ວນ ແລະ ບັນດານັກບວດ, ຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢູ່ບາງເມືອງໃນບໍລິເວນແຂວງ.
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