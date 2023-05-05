ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັນໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນ ເດືອນກັນຍາປີນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກໜຸ່ມ ລັດຖະສະພາ ທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວັງວ່າ ລັດຖະສະພາ ລຸກຊຳບວກ ຈະຈັດສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນສະມາຊິກໜຸ່ມລັດຖະສະພາມາຫວຽດນາມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ເນັ້ນໜັກ ເຖີງຂົງເຂດທີ່ສອງປະເທດອາດຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລຸກຊຳບວກ Xavier Bettel ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ລຸກຊຳບວກໄດ້ປະກາດ 2 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ 7 ລ້ານ ເອີໂຣເພື່ອໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ນີ້ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.