ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈັບໃຈໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ໂດຍ ວາລະສານ Wanderlust ຄັດເລືອກ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 20 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ຍ້ອນມີທິດທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງງານບຸນຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ.
ຮະລອງ - ກວາງນິງ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ
Wanderlust (ວາລະສານທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງອັງກິດ) ຫາກໍປະກາດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 20 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ ຍ້ອນມີທິດທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນຂອງງານບຸນຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດທີ່ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ.
ຕາມວາລະສານ Wanderlust ແລ້ວ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະມີຄວາມປະທັບໃຈເມື່ອມາທ່ຽວຊົມຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນຂອງແຂວງຕ່າງໆ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄື ຮ່າໂນ້ຍ, ໂຮ້ຍອານ, ເຫວະ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ… ຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວທຸກແຖບຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ. ອ່າວ ຮະລອງ (ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ອ່າວ ລານຮະ (ຫ໋າຍຟ່ອງ ກໍມີຄວາມດູດດື່ມທີ່ບໍ່ນ້ອຍໜ້າກວ່າແຫ່ງອື່ນ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຮັບຊົມລະບົບຖ້ຳທີ່ມີຄວາມງາມເລິກລັບມະຫັດສະຈັນ, ພິເສດແມ່ນ ຖ້ຳ ເຊີນດອງ ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV