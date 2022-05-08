ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເລື່ອນຂຶ້ນ 5 ຂັ້ນ ໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບການສຶກສາດີທີ່ສຸດ
ຕາມໝາກຜົນຕາຕະລາງບັນດາປະເທດທີ່ມີການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນປີ 2021 ຂອງ US News and World Report (USNEWS) ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 59, ເລື່ອນຂຶ້ນ 5 ຂັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020.
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມໝາກຜົນຕາຕະລາງບັນດາປະເທດທີ່ມີການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນປີ 2021 ຂອງ US News and World Report (USNEWS) ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 59, ເລື່ອນຂຶ້ນ 5 ຂັ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020 (ເຖິງວ່າຍັງຕາມຫຼັງບາງປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ກໍ່ຕາມ). ນີ້ແມ່ນການຫັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດອັນດັບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ໝາກຜົນການສຳຫຼວດໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບ 3 ປັດໄຈຄື: ລະບົບການສຶກສາພາກລັດມີການພັດທະນາດີ; ອັດຕາຜູ້ເລືອກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ປະເທດນັ້ນ ແລະ ຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງປະເທດນັ້ນ.
10 ປະເທດແຖວໜ້າໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບປີນີ້ ລວມມີ ອາເມລິກາ, ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ, ການາດາ, ຝລັ່ງ, ສະວິດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ, ຊູແອັດ, ໂຮນລັງ ຕາມລຳດັບ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)