ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນກັບຕະຫຼາດ UAE - ຕາເວັນອອກກາງ
ຕະຫຼາດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ແລະ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນຕົກ. ປັດຈຸບັນ, UAE ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ແມ່ນປະຕູເຂົ້າອອກສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງບັນດາປະເທດໃນຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຖຸຍ, ຮອງຫົວໜ້າສູນໜູນຊ່ວຍການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ດູບາຍ ແມ່ນສູນແລກປ່ຽນການຄ້າແຖວໜ້າຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ - ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ບໍລິໂພກສິນຄ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສວມບົດບາດແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດໄປຍັງ ອາບຟຼິກກາ, ອາຊີໃຕ້ ແລະ ເອີລີບ ອີກດ້ວຍ. ເລື່ອງເພີ່ມທະວີການມີໜ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ດູບາຍ ຈະມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດໃນການຮັກສາລະບົບສະໜອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງທີ່ເປັນປົກກະຕິ.
ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - UAE ເພີ່ມຂຶ້ນ 50% ນັບແຕ່ປີ 2023 ຫາ 2024, ບັນລຸ 12 ຕື້ USD. ຄາດວ່າ ຕົວເລກນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວໃນປີນີ້.