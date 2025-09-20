Báo Ảnh Việt Nam

ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ກັບ​ຕະຫຼາດ UAE - ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ຕະຫຼາດ UAE - ຕາເວັນອອກກາງ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຢູ່ຕະຫຼາດ UAE - ພາກຕາເວັນອອກກາງ”

ຕະຫຼາດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE)  ແລະ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນຕົກ. ປັດຈຸບັນ, UAE ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທາງການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ແມ່ນປະຕູເຂົ້າອອກສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າເຖິງບັນດາປະເທດໃນຕາເວັນອອກກາງ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິທູຖຸຍ, ຮອງຫົວໜ້າສູນໜູນຊ່ວຍການສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ດູບາຍ ແມ່ນສູນແລກປ່ຽນການຄ້າແຖວໜ້າຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ - ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສະຖານທີ່ບໍລິໂພກສິນຄ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສວມບົດບາດແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດໄປຍັງ ອາບຟຼິກກາ, ອາຊີໃຕ້ ແລະ ເອີລີບ ອີກດ້ວຍ. ເລື່ອງເພີ່ມທະວີການມີໜ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ດູບາຍ ຈະມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດໃນການຮັກສາລະບົບສະໜອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງທີ່ເປັນປົກກະຕິ.

ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - UAE ເພີ່ມຂຶ້ນ 50% ນັບແຕ່ປີ 2023 ຫາ 2024, ບັນລຸ 12 ຕື້ USD. ຄາດວ່າ ຕົວເລກນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA) ມີຜົນສັກສິດໂດຍໄວໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ IMF ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ໜູ​ນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ IMF ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້ຄຳ​ປຶກ​ສາ​​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ໜູ​ນ​ຊ່ວຍ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Kenji Okamura, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາ ສາກົນ (IMF).
