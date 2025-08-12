Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຢັ້ງຢືນສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung (ພາບ: VOV)

ໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 13 ສິງຫາ 2025 ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງກັນໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະກ່ວາ 30 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ເປັນກຳລັງໜູນຍາວນານເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍປັບປຸງ ແລະ ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຫຼັກການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ, ຈະພ້ອມກັບລາວ ຮັກສາໝາກຜົນການປະຕິວັດທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
