ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບເລື່ອງເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ
ໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 13 ສິງຫາ 2025 ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຢັ້ງຢືນສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ຄວາມຮັບຮູ້ລວມສຳຄັນກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງກັນໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Lee Jae Myung ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຖືບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະກ່ວາ 30 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນ ແລະ ເປັນກຳລັງໜູນຍາວນານເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍປັບປຸງ ແລະ ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍບັນລຸ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຫຼັກການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ພິເສດແມ່ນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982.