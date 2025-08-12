ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
ປັດຈຸບັນ, ເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ 22 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນ ດ້ວຍສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 2.000 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ, ວິສາຫະກອນເອກ, ຫົວໜ້ານັກສະຖາປະນິກໃນບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນ. ນີ້ແມ່ນກຳລັງໃຫຍ່ຫຼວງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາໃນປີ 2045 ຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຢືນຢັນຜູ້ເກັ່ງກ້າສາມາດແມ່ນເຄົ້າກຳລັງແຮງຂອງຊາດ
ການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ເຄີຍຢັ້ງຢືນເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພາລະກຳສ້າງສາອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ. ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມດຳເນີນການບຸກທະລຸປະຕິຮູບຈາກກົນໄກ, ຈິນຕະນາການຄຸ້ມຄອງ, ຕະຫຼອດຮອດແບບວິທີການເຄື່ອນໄຫວ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ກຳນົດຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຖັນແຖວແກ່ນສານດ ເພື່ອພ້ອມກັນສ້າງລະບົບນິເວດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງຕ່າງໆຂອງການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ, ສານດັ່ງກ່າວ ຍາມໃດກໍໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ໂລກພວມຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງທີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝ ດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງແຮງຂອງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ. ພູມປັນຍາຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ອະລິຍະທຳທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດມີລະດັບຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ. ມີພຽງແຕ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ຈຶ່ງຊ່ວຍຍົກສູງສະມັດຕະພາບແຮງງານ, ແມ່ນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນແຖວໜ້າສຳລັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ ຫວຽດນາມ”.
ໃນການພົບປະບັນດາຜູ້ແທນໃນເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນອີກຄັ້ງວ່າ, ປັດໄຈຕັດສິນຜົນສຳເລັດຂອງວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນ, ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ:
“ເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ແກ່ນສານລະຫວ່າງລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບບັນດາອົງການ, ການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; ເປັນເຈົ້າການນຳໜ້າບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມນະວັດຕະກຳ, ຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທອດພູມປັນຍາ, ບົດຮຽນປະສົບການເພື່ອນຳເອົາສິ່ງຍອດຍິ່ງ, ກ້າວໜ້າຂອງໂລກມາໃຫ້ ຫວຽດນາມ.
ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ
ໃນບັນດາການພົບປະກັບນັກວິທະຍາສາດ, ປັນຍາຊົນແຖວໜ້າຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ, ສິງກະໂປ, ຝລັ່ງ ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໆຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນກ່ຽວກັບປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂັ້ມແຂງໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້. ທ່ານຮອງ ຮສ. ປອ. ບຸ່ຍກວັກບາວ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຝລັ່ງ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ຢາກປະກອບສ່ວນເລັກໆນ້ອຍໆເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ພວມພັດທະນາ, ຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ກ້າວໜ້າ, ໃນນັ້ນມີວິທະຍາສາດເຕັກນິກ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ພູມປັນຍາ ຫວຽດນາມ ກັບ ຕ່າງປະເທດປະເທດ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນໄດ້ສຶກສາ, ແລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາເພື່ອນໜຸ່ມສາມາດສຳຜັດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງງ່າຍດາຍ.”
ຕົວຈິງ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກອງທຶນ VinFuture ໄດ້ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດແຖວໜ້າໂລກມາ ຫວຽດນາມ. ມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນຄື ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ, ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ຝລັ່ງ ບຳລຸງສ້າງວິສະວະກອນ, ປະລິນຍາເອກລະດັບສູງນັບພັນທ່ານ. ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດກໍພວມສວມບົດບາດແມ່ນແຫຼ່ງເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດທົ່ວໂລກ.
ການນຳວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີກາຍເປັນກຳລັງໜູນພັດທະນາບຸກທະລຸບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຍຸດທະສາດລຸລ່ວງຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປັນຍາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແນໃສ່ປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງປະເທດ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ.