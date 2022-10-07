ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີ 11 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບໂລກປີ 2022 ຄັ້ງພິເສດ
ຄະນະຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 10 ຂະແໜງອາຊີບ ຢູ່ 6 ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ, ແຟງລັງ, ໂອຕາລິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 28 ພະຈິກ.
ເລີມກວັກຮຸຍ ກຳລັງຝຶກຊ້ອມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີສືແຮງງານລະດັບໂລກ 2022 (ພາບ: TVET ຫວຽດນາມ)
ຄະນະຫວຽດນາມ ມີ 11 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບໂລກປີ 2022 ຄັ້ງພິເສດ. ງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 1.000 ຄົນ ມາຈາກ 63 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ຈະແຂ່ງຂັນກັນໃນ 62 ຂະແໜງອາຊີບ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຊ່ຽວຊານຈຳນວນເກືອບ 1.000 ຄົນ; ນາຍແປພາສາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 300 ຄົນ. ຄະນະຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 10 ຂະແໜງອາຊີບ ຢູ່ 6 ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ, ແຟງລັງ, ໂອຕາລິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 28 ພະຈິກ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 8 ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)