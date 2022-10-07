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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ 11 ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​ງານ​ແຂ່ງ​ຂັນສີ​ມື​ແຮງ​ງານ​ລະ​ດັບ​ໂລກ​ປີ 2022 ຄັ້ງ​ພິ​ເສດ

ຄະນະຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 10 ຂະແໜງອາຊີບ ຢູ່ 6 ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ, ແຟງລັງ, ໂອຕາລິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 28 ພະຈິກ.

ຄະນະຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 10 ຂະແໜງອາຊີບ ຢູ່ 6 ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ, ແຟງລັງ, ໂອຕາລິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 28 ພະຈິກ.

    

ເລີມກວັກຮຸຍ ກຳລັງຝຶກຊ້ອມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີສືແຮງງານລະດັບໂລກ 2022 (ພາບ: TVET ຫວຽດນາມ)

ຄະນະຫວຽດນາມ ມີ 11 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບໂລກປີ 2022 ຄັ້ງພິເສດ. ງານແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວດຶງດູດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 1.000 ຄົນ ມາຈາກ 63 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ຈະແຂ່ງຂັນກັນໃນ 62 ຂະແໜງອາຊີບ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກຊ່ຽວຊານຈຳນວນເກືອບ 1.000 ຄົນ; ນາຍແປພາສາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 300 ຄົນ. ຄະນະຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນ 10 ຂະແໜງອາຊີບ ຢູ່ 6 ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ຝລັ່ງ, ແຟງລັງ, ໂອຕາລິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 30 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 28 ພະຈິກ.

        ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 8 ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນອາ​ຊຽນ​ພ້ອມ​ກັນ​ມີການ​ກະ​ທຳເພື່ອ​ຮັບ​ມືກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວ້ດ​ລ້ອມ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນອາ​ຊຽນ​ພ້ອມ​ກັນ​ມີການ​ກະ​ທຳເພື່ອ​ຮັບ​ມືກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວ້ດ​ລ້ອມ

ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ກຳປູເຈ້ຍ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພວມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້: “ອາຊຽນພ້ອມກັນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ”.
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