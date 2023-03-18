ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບໂປໂລຍ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບ ໂປໂລຍ. ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂປໂລຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ໄດ້ມອບວັກຊິນເປັນຈຳນວນ ເກືອບ 1,4 ລ້ານໂດສ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ 8 ໂຕນທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 4 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານລັດຖະສະພາ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ແລະ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີZbigniew Rau ມີຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນ ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວພັດທະນາຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ດີງາມກ່ວານີ້ອີກ.
ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກພື້ນ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍ ແລະ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ Zbigniew Rau ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ກໍ່ຄືແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ.