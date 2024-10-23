ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາກໍພວມວາງ ຫວຽດນາມ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຕູອັນສຳຄັນເພື່ອຍົກລະດັບການພັດທະນາດ້ວຍຕົນເອງ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ Kamal Malhotra, ອະດີດຜູ້ປະສານງານ ສປຊ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຖືວ່າ ບັນດາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ທັງຄວາມສ່ຽງໂດຍປັນຍາປະດິດນຳມາໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ທັງປະດິດອອກຫຼາຍເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ ແຕ່ກໍຈະນຳມາເຊິ່ງສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຖືວ່າ:
“ຫວຽດນາມ ຢາກກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045 ແລະ ເປັນປະເທດ ພັດທະນາ, ແນ່ນອນວ່າຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມີຄວາມມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກ. ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອງມີການປະຕິຮູບຢ່າງແຮງກວ່າ, ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິຮູບລະບົບຕຸລາການ, ລົງທຶນແກ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພູມປັນຍາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງການນຳລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີກຳລັງຄວາມສາມາດນຳພາປະເທດຊາດໃນທຸກແງ່ມູມ.”