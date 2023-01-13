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ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ ສະ​ມາ​ຄົມ​ຕຳຫຼວດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 11 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານຂອງຄະນະເລຂາສະມາຄົມຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEANAPOL), ກົວລາລຳເປີ, ມາເລເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບຮັບຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າສູນຕຳຫຼວດ ແລະ ຫົວໜ້າແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ຂອງ ASEANAPOL.
  ພິທີມອບຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າສູນຕຳຫຼວດ ແລະ ຫົວໜ້າແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ຂອງ ASEANAPOL (ພາບ: TTXVN)  

ນີ້ກໍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດຂອງກຳລັງຕໍາຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕຳຫຼວດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນຫືວງອກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງຄະນະເລຂາ ASEANAPOL. ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນຫືວງອກ ຢັ້ງຢັນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືລວມຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສັນຕິພາບ ກໍຄືຍົກສູງບົດບາດຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ.

 ASEANAPOL ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1981, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເພື່ອ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເກາະ​ເຈື່ອງ​ຊາ ແລະ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

“ຫວຽດນາມ ມີພະຍານຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ນິຕິກຳຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນອະທິປະໄຕສຳລັບສອງໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ຮວ່າງຊາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ພ້ອມທັງມີສິດອະທິປະໄຕ, ອຳນາດສານ ແຫ່ງຊາດສຳລັບບັນດາເຂດທະເລທີ່ໄດ້ກຳນົດຕາມເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982)..."
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