ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນຢູ່ ສະມາຄົມຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ
ນີ້ກໍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດຂອງກຳລັງຕໍາຫຼວດປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳຄັນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕຳຫຼວດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນຫືວງອກ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຮັບຜິດຊອບແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງຄະນະເລຂາ ASEANAPOL. ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນຫືວງອກ ຢັ້ງຢັນວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືລວມຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສັນຕິພາບ ກໍຄືຍົກສູງບົດບາດຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ.
ASEANAPOL ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1981, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ.