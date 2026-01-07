ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ - ການາດາ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Randeep Sarai, ລັດຖະມົນຕີພັດທະນາສາກົນ, ກະຊວງບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ ການາດາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢ່າງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ການາດາ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຢູ່ທຸກຂັ້ນ; ຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ພິເສດແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ, ນຳການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນກາຍເປັນເສົາຄ້ຳຫຼັກໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຂົວຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ ການາດາ ເພີ່ມທະວີການປະກົດຕົວຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ.
ສ່ວນທ່ານ Randeep Sarai, ລັດຖະມົນຕີພັດທະນາສາກົນ, ກະຊວງບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ ການາດາ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການາດາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ, ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຂຸດຄົ້ນປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດທີ່ຈຳເປັນ, ລົງທຶນໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນຜະລິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາປະເທດ.