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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ​ຖືການ​ຮ່ວມ​ມື, ມິດຕະພາບ, ທີ່​ມູນ​ເຊື້ອ​ກັບ Mozambique ເປັນ​ສຳຄັນ​ພິ​ເສດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ; ປະກອບຢ່າງສ່ວນແທດຈິງ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ນຳພາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias (ພາບ: TTXVN)  

 ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambican Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 18 – 23 ມິຖຸນາ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກ່ຽດ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍມີການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີ່ງເຫ້ວ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ; ປະກອບຢ່າງສ່ວນແທດຈິງ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຫວຽດນາມ ຖືການຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບ, ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັນ Mozambican ເປັນສຳຄັນພິເສດກຳນົດວ່າ Mozambican ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 5 ປະເທດໃນທາວີບອາຟຼິກກາ ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.

ສ່ວນທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ສະແດງຄວາມຂອບໃຈລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ທີ່ໃຫ້ການສະຫງວນໃຫ້ແກ່ Mozambique. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ 2 ປະເທດອີກດ້ວຍ.

ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາສອງປະເທດ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່າວ​ຮະ​ລອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ບັນ​ລຸລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຄືນ​ໃໝ່

ອ່າວ​ຮະ​ລອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ບັນ​ລຸລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຄືນ​ໃໝ່

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 160.000 ເທື່ອຄົນ ມາຢ້ຽມຊົມບັນດາທັດສະນີຍະພາບ, ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ໃນບໍລິເວນແຂວງ.
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