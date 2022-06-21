ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ຖືການຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບ, ທີ່ມູນເຊື້ອກັບ Mozambique ເປັນສຳຄັນພິເສດ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ, ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambican Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 18 – 23 ມິຖຸນາ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງສົມກ່ຽດ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໂດຍມີການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດີ່ງເຫ້ວ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ; ປະກອບຢ່າງສ່ວນແທດຈິງ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຫວຽດນາມ ຖືການຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບ, ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັນ Mozambican ເປັນສຳຄັນພິເສດກຳນົດວ່າ Mozambican ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 5 ປະເທດໃນທາວີບອາຟຼິກກາ ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການທູດ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.
ສ່ວນທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ສະແດງຄວາມຂອບໃຈລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ທີ່ໃຫ້ການສະຫງວນໃຫ້ແກ່ Mozambique. ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ 2 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ 2 ປະເທດອີກດ້ວຍ.
ພາຍຫຼັງການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາສອງປະເທດ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ Mozambique.