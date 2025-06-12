ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາປົກປັກຮັກສາມະຫາສະໝຸດ ແລະ ລະບົບຊີວະພາບທະເລ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມມະຫາສະໝຸດສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງທີ 3, ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຝລັ່ງ, ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອາຊີບການປະມົງແບບຍືນຍົງ; ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະພັດທະນາອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລາຍການໜູນຊ່ວຍຊາວປະມົງ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງອາຊີບຫາປາ ແລະ ຕ້ານການຫາປາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ເຮັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 6 ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ຢືນຢັນສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳຄັນ, ຄື: ການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບຊີວະພາບທະເລ; ຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ມົນລະຜິດທະເລ; ຊຸກຍຸ້ອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ… ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ໂດ້ດຶກຢຸຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຈາກບົດຮຽນຕົວຈິງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂໂດຍສັງເຂບ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ, ຈາກການວາງແຜນຜັງ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຕະຫຼອດຮອດມາດຕະການແກ່ງແຍ້ງແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳລົງຊີວິງຂອງວົງຄະນະຍາດຊຸມຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫຼ່ງນ້ຳຂ້າມຊາຍແດນ”.