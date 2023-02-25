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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ເຢຍລະມັນ ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ

ຝ່າຍ ເຢຍລະມັນ ປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຜ່ານການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ  

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະກຳມະການປະສົມກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ປົກປ້ອງອາກາດສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ (BMWK) ຢູ່ ແບັກແລງ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຟານທິທັງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບ BMWK, Udo Philipp.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ 2 ຝ່າຍ, ຝ່າຍ ເຢຍລະມັນ ປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຜ່ານການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ ແລະ ແກ້ໄຂຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າປອດພາສີ. ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຢູ (EVIPA), ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຕະຫຼາດ ເຢຍລະມັນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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