Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ເຜີຍແຜ່ພາສາ ອັງກິດ, STEM ແລະ AI ກັບ Timor-Leste

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນກັບ Timor-Leste ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນດາຜົນງານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບົດຮຽນຕົວຈິງໃນວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາອີກດ້ວຍ…
(ທ່ານ ຟ້າມບິ່ງດ່າມ, ອຸປະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Timor-Leste ແລະ​ ສະ​ມາ​ຊິກກັບກຸ່ມຂຶ້ນ​ກັບຂໍ້​ລິ​ເລີມ Future Leaders for ASEAN ຂອງ Timor-Leste )

ວັນ​ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ, ​ທ່ານ ຟ້າມ​ບິ່ງ​ດ່າມ, ອຸ​ປະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ Timor-Leste ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກຸ່ມ​ນັກຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ Timor-Leste ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ຮຽນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ສອນ​ພາ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ, ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ. ຜ່ານ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ອາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະ​ນຸດ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ Timor-Leste ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ລະ​ອຽດ, ແທດ​ຈິງ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຫຼາຍ​​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈ​ະ​ມາ​ເຖິງ.

ເມື່ອ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ Timor-Leste, ທ່ານອຸ​ປະ​ທູດ ຟ້າມ​ບິ່ງ​ດ່າມ ແບ່ງ​ປັນ​ວ່າ Timor-Leste ອາດ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ສຶກ​ສາ, ສົ່ງ​ເສີມ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ແລະ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ; ທ່ານ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັບ Timor-Leste ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ບັນ​ດາ​ຜົນ​ງາ​ນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ນັບ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ແລະ ບົດ​ຮຽນ​ຕົ​ວ​ຈິງ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ອີກ​ດ້ວຍ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top