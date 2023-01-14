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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກນຳໜ້າໃນການຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດບັດສປຊແລະກົດໝາຍ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກນຳໜ້າໃນການຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 12 ມັງກອນ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເປີດສາກໃນປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຄົາລົບກົດໝາຍໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ: ກົດໝາຍລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ”.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກນຳໜ້າໃນການຮັບປະກັນການເຄົາລົບກົດບັດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍ, ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂການປະທະກັນໂດຍສັນຕິວິທີ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ໄດ້ຢ້ຳຄືນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຄົາລົບກົດໝາຍໃນ ອາຊຽນ ແລະ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການປະຕິບັດຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ວິວັດການເຈລະຈາກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ ປີ 2023 ຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ ປີ 2023 ຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ທ່ານ ຫວໍວັນເທືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປີ 2022, ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບົດບາດນຳໜ້າຂອງການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ.
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