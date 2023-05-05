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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຖືສຳຄັນບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການປະທະກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຖືສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ...
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຂັ້ນສູງ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮັບປະກັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນອະນາຄົດ ເພື່ອພື້ນຖານສັນຕິພາບແບບຍືນຍົງ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາປະເທດໃຫຍ່, ຄວນມີການກະທຳດ້ວຍເຈດຕະນາດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ກົດບັດ ສປຊ, ກໍ່ຄືເຄົາລົບຜົນປະໂຫຍດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທຸກໆຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການປະທະກັນ.

        ກ່ຽວກັບການສ້າງສັນຕິພາບຫຼັງການປະທະກັນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຖືສຳຄັນຂອງການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ກັບອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືບັນດາກຳລັງການເມືອງ, ປະກອບອາວຸດຂອງປະເທດຮັບຕ້ອນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຫຼັກການເຖິງກົກເຖິງຮາກຂອງການປະທະກັນຄື: ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດຄວາມສະເໝີພາບ, ພ້ອມທັງກຳນົດການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການດຳເນີນງານໃໝ່ ເພື່ອສັນຕິພາບຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
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