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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະຫະພັນບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຜົນສຳເລັດຂອງເຫດການສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະເປັນມືອາຊີບ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງສູງຂອງລັດຖະບານ, ກອງທັບ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ການນຳກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ.
  ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນບ່່າຍວັນທີ 09 ມິຖຸນາ, ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີອັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳປີ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາສະຫະພັນບັນດາສູນ ຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປີ 2022 ຢູ່ ຫວຽດນາມ (AAPTC).

ກອງປະຊຸມດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06 – 09 ມິຖຸນາ 2022. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເຫດການ ກໍຄືຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານສະຫະພັນບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນຳໜ້າການປ່ຽນແປງໃໝ່: ການກະທຳຂອງພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີ່ມການກະທຳເພື່ອສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (AP4) ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ”, ກອງປະຊຸມ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາບັນລຸໄດ້ທຸກເປົ້າໝາຍ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕາມແຜນການ.

ຕີລາຄາສູງວຽກງານຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ Abu Saleh Mohammad Ridwanur Rahman, ປະທານຄະນະເລຂາສະຫະພັນບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ຖືວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງເຫດການສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະເປັນມືອາຊີບ, ສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງສູງຂອງລັດຖະບານ, ກອງທັບ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ການນຳກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ.

ພິທີອັດໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບທຸງປະທານສະຫະພັນບັນດາສູນຮັກສາສັນຕິພາບ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປີ 2022 ຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ ອົດສະຕາລີ ປະທານໝູນວຽນປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະຕໍ່ເລື່ອງ ເຮືອບິນ ອົດສະຕາລີ ຖືກ ຈີນ ສະກັດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ມີທັດສະນະຕໍ່ເລື່ອງ ເຮືອບິນ ອົດສະຕາລີ ຖືກ ຈີນ ສະກັດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທຸກປະເທດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS) ປີ 1982 ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງອົງການເຮືອບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ (ICAO)
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