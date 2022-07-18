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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນ 5 ຫຼຽນ ແລະ ຖືກຈັດອັນດັບທີ 5 ທີ່ການສອງເສັງ Olympic ຟິຊິດສາດສາກົນ 2022

ລະອຽດຄື, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 1 ຫຼຽນ, ຖືກຈັດອັບດັບທີ 5 ທົ່ວຄະນະ (ຖັດຈາກ ຈີນ, ໂຣມາເນຍ, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ), ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 77 ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ
  ນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນຂອງທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ IPhO 2022 (ພາບ: moet.gov.vn)  

ຕາມຂ່າວຈາກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນັກສຶກສາຂອງທິມຊາດ ຫວຽດນາມ 5 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ Olympic ຟິຊິດສາດສາກົນ 2022 (IPhO 2022) ໂດຍປະເທດສະວິດ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 – 17 ກໍລະກົດ 2022 ຕາມແບບທາງໄກ, ລ້ວນແຕ່ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນ. ລະອຽດຄື, ທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 1 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 1 ຫຼຽນ, ຖືກຈັດອັບດັບທີ 5 ທົ່ວຄະນະ (ຖັດຈາກ ຈີນ, ໂຣມາເນຍ, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ອາເມລິກາ), ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 77 ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ. ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ນີ້ແມ່ນປີທຳອິດຄະນະ ຫວຽດນາມ ມີນັກຮຽນປໍ 6 ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ Olympic ຟິຊິດສາດສາກົນ  ແລະ ຄ້ວາໄດ້ຫຼຽນຄຳ.

ໝາກຜົນທີ່ດີເດັ່ນຂອງທິມຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການສອບເສັງ Olympic ຟິຊິດສາດສາກົນ ປີິ 2022 ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນັກຮຽນ, ຄູສອນ ແລະ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນສະພາບໂລກລະບາດໂຄວິດ 19 ຜັນແປທີ່ສັບສົນ. ພ້ອມທັງ, ນັກຮຽນເກັ່ງ ຟິຊິດສາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນພາກພື້ນກໍ່ຄືຢູ່ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍຕາມ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຍາມໃດຖະໜຸຖະໜອມ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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