ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ
ວັນທີ 14 ເມສານີ້, ໃນເວລາຕອບຄຳຖາມ ຂອງນັກຂ່າວ ທີ່ຖາມ ກ່ຽວກັບ ປະຕິກິລິຍາກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການ ຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າສູ່ດິນແດນ ອິດສະຣາແອນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ການຜັນແປ ເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງ ລະເມີດກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮ່ັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງອົດກັ້ນ, ແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ແລະ ບັນດາມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຢຸດຕິບັນດາການກະທຳຮຸນແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.