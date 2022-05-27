ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງ WTO ໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ WTO ໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍເປີດ, ໂປໃສ, ອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລົບລ້າສິ່ງກີດຂວາງດ້ານພາສີ, ຕ້ານລັດທິອາລັກຂາດ້ານການຄ້າ, ທ່ານຄວາມຫວັງວ່າ WTO ຈະສືບຕໍ່ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະສານງານເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າທົ່ວໂລກຕາມທິດກວມລວມ, ສົມດູນ, ປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະເໜີວ່າ ຂັ້ນຕອນປະຕິຮູບ WTO ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພັນທະ, ເໝາະສົມກັບລະດັບການພັດທະນາ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງບັນດາສະມາຊິກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາສະມາຊິກພວມພັດທະນາ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ.
ສ່ວນ, ທ່ານ ຈາງຊຽງເຈິ໊ນ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ WTO ຄັ້ງທີ 12 ໃນເດືອນມິຖຸນາຈະມາເຖິງ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນລະອຽດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດໜູນຊ່ວຍຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ແລະ ກະສິກຳ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າທົ່ວໂລກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນ 25 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, WTO ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະວິດ.