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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງ WTO ໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຢູ່ເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO ຈາງຊຽງເຈິ໊ນ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO ຈາງຊຽງເຈິ໊ນ            (ພາບ: VGP)  

 ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ WTO ໃນການຊຸກຍູ້ລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍເປີດ, ໂປໃສ, ອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລົບລ້າສິ່ງກີດຂວາງດ້ານພາສີ, ຕ້ານລັດທິອາລັກຂາດ້ານການຄ້າ, ທ່ານຄວາມຫວັງວ່າ WTO ຈະສືບຕໍ່ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະສານງານເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າທົ່ວໂລກຕາມທິດກວມລວມ, ສົມດູນ, ປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູ ແລະ ເຕີບໂຕເສດຖະກິດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະເໜີວ່າ ຂັ້ນຕອນປະຕິຮູບ WTO ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ພັນທະ, ເໝາະສົມກັບລະດັບການພັດທະນາ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງບັນດາສະມາຊິກ, ພິເສດແມ່ນບັນດາສະມາຊິກພວມພັດທະນາ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ.

ສ່ວນ, ທ່ານ ຈາງຊຽງເຈິ໊ນ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ WTO ຄັ້ງທີ 12 ໃນເດືອນມິຖຸນາຈະມາເຖິງ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນລະອຽດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດໜູນຊ່ວຍຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ແລະ ກະສິກຳ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຄ້າທົ່ວໂລກ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນ 25 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, WTO ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ພ້ອມກັບຜູ້ຕາງໜ້າສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໂຄງການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໂຄງການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຂັ້ນຮາກຖານໃນການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ ແລະ ສະໜອງບັນດາການບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນ
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