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ຂ່າວສານ

ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ເອ​ກະ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ປະ​ຫ​ວັດ​ສາດ ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ

ພາຍຫຼັງໄດ້ເຈລະຈາກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ໃນທີ່ສຸດ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາສາກົນສະບັບທຳອິດ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາທະເລ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ໄດ້ລໍຄອຍມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງບັນດາອົງການສິ່ງແວດລ້ອມຖືວ່າ ສາມາດຕ່າວປີ້ນບັນດາຜົນເສຍຫາຍກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຢູ່ທະເລ ກໍຄື ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: THX/TTXVN)  

ສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວມີຄວາມຜູກມັດກ່ຽວກັບດ້ານນິຕິກຳ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນຢູ່ມະຫາສະໝຸດແບບຍືນຍົງ. ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາປະໂຫຍກ, ຄຳເວົ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດຈາກບັນດາທະນາຍຄວາມ ແລະ ຈະໄດ້ແປອອກເປັນ 6 ພາສາ ທາງການຂອງ ສປຊ.

ເຖິງວ່າເອກະສານສະບັບດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກໍຕາມ, ແຕ່ສຳລັບນັກເຄື່ອນໄຫວໃນຂະແໜງສິ່ງແວດລ້ອມ ຖືວ່າ ເລື່ອງບັນດາປະເທດບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ພາຍຫຼັງເຈລະຈາມາເປັນເວລາຍາວນານ ແມ່ນບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ.

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການເຈລະຈາຢູ່ກອງປະຊຸມ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ພິເສດແມ່ນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີທາງທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ, ສະໜິດສະໜົມ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ”.
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