ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ໂມໂຣໂກ ແລະ ອານເຊຣີ ລົງຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ, ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ພ້ອມກັບໜັງສືພິມໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງໂມໂຣໂກ ໄດ້ມີຫຼາຍບົດຂຽນ, ບົດຂ່າວ. ໃນນັ້ນ, ບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂມໂຣໂກ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື” ຂອງໜັງສືພິມ La Vie Eco ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດລັດຖະສະພາ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍ, ຜ່ານນັ້ນ ປັບປຸງໄມ້ຕິຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂມໂຣໂກ Aziz Akhannouch, ໜັງສືພິມ Le Matin ໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງການນຳສອງທ່ານ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ບົດບາດຍຸດທະສາດຂອງສອງປະເທດຢູ່ພາກພື້ນຂອງຕົນ.
ໂດຍຕິດຕາມການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາບຟຼິກກາຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ, ສື່ມວນຊົນ ອານເຊຣີ ໄດ້ລົງບົດຂຽນຕີລາຄາທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດຂອງການຢ້ຽມຢາມຕໍ່ການປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດອາບຟຼິກກາ, ພິເສດແມ່ນ ເຊເນການ ແລະ ໂມໂຣໂກ ເຊິ່ງແມ່ນສອງປະເທດຫຼັກໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 30 ກໍລະກົດ.