ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຂອງປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ
ວັນທີ 11 ເມສາ, ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ - ສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ໄດ້ລົງເປັນບົດຂຽນ: “ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ”. ບົດຂຽນ ໄດ້ທົບທວນຄືນບັນດາໝາກຜົນຮ່ວມມື ເຊິ່ງສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການນຳສອງປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະດີງາມທີ່ສຸດ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຈະພ້ອມກັນຖະໜຸຖະໜອມ, ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນແບບພິເສດນີ້ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນໜ້າທຳອິດຂອງໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ ສຽງຂອງ ສຳນັກຂ່າວສານ ລາວ ສະບັບອອກວັນທີ 12 ເມສາ ໄດ້ລົງພິມບົດຂຽນ: “ຊົມເຊີຍຜົນງານການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ”, ແລະ ຢັ້ງຢືນ ການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍຖືການພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເປັນສຳຄັນຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ.
ໜັງສືພິມ Vientiane Times ສະບັບວັນທີ 12 ເມສາ ກໍໄດ້ລົງພິມບົດຂຽນໃນໜ້າທຳອິດ ໂດຍໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເລື່ອງ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງລາວ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ດ້ວຍໝາກຜົນແມ່ນ ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.