ຂ່າວສານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນ ພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເຊືອກ ໂດຍ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ເປັນຕົວແທນຂອງ ມວນມະນຸດ 18/11/2025 ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບຮ້ອຍຄົນ, ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດານັກຄວບຄຸມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະຊາຄົມເກັບຮັກສາມໍລະດົກຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ "ໜຶ່ງທົດສະວັດແຫ່ງການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເລືອກ" (ພາບ: VOV) ໃນສອງວັນທ້າຍອາທິດ (15 – 16 ພະຈິກ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະມາຄົມມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເຊືອກ ໂດຍອົງການ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸເປັນຕົວແທນຂອງ ມວນມະນຸດ. ລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງລວມມີສອງກິດຈະກຳຫຼັກ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ "ໜຶ່ງທົດສະວັດແຫ່ງການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເລືອກທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບຮ້ອຍຄົນ, ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດານັກຄວບຄຸມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະຊາຄົມເກັບຮັກສາມໍລະດົກຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດຫວນຄືນ, ເສັ້ນທາງ 10 ປີແຫ່ງການຮັກສາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມຸນຄ່າມໍລະດົກ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຮ່ວມມື, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ປົກປ້ອງມໍລະດົກນາໆຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນກິດຈະກຳ ພົບປະແລກປ່ຽນ, ການສະແດງພິທິກຳ ແລະ ເກມດຶງເຊືອກທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)