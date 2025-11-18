Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນ ພິ​ທີ​ກຳ ແລະ ເກ​ມ​ດຶງ​ເຊືອກ ໂດຍ UNESCO ຮັບ​ຮອງ​ແມ່ນ ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ ມວນ​ມະ​ນຸດ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບຮ້ອຍຄົນ, ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດານັກຄວບຄຸມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະຊາຄົມເກັບຮັກສາມໍລະດົກຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ.
  ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ "ໜຶ່ງທົດສະວັດແຫ່ງການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເລືອກ" (ພາບ: VOV)  
ໃນສອງວັນທ້າຍອາທິດ (15 – 16 ພະຈິກ), ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະມາຄົມມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເຊືອກ ໂດຍອົງການ UNESCO ຮັບຮອງແມ່ນ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸເປັນຕົວແທນຂອງ ມວນມະນຸດ. ລາຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງລວມມີສອງກິດຈະກຳຫຼັກ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ "ໜຶ່ງທົດສະວັດແຫ່ງການປົກປ້ອງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍພິທີກຳ ແລະ ເກມດຶງເລືອກທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບຮ້ອຍຄົນ, ລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາອົງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດານັກຄວບຄຸມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະຊາຄົມເກັບຮັກສາມໍລະດົກຢູ່ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດຫວນຄືນ, ເສັ້ນທາງ 10 ປີແຫ່ງການຮັກສາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມຸນຄ່າມໍລະດົກ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຮ່ວມມື, ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ປົກປ້ອງມໍລະດົກນາໆຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນກິດຈະກຳ ພົບປະແລກປ່ຽນ, ການສະແດງພິທິກຳ ແລະ ເກມດຶງເຊືອກທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກູ​ເວດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກູ​ເວດ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ

ໃນການຢ້ຽມຢາມກູເວດຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ, ພົບປະກັບ ກະສັດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າຊາຍ ກູເວດ, ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາຮາກຖານດຳເນີນທຸລະກິດ, ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເສດຖະກິດໃຫຍ່ ຂອງກູເວດ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສນະໂຍບາຍຢູ່ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ກູເວດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top