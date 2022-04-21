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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກ​ລະ​ບາດ Covid – 19 ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ໃນ​ໂລກ

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 505,5 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ.

ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 505,5 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ.

    

ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕາມເວັບໄຊສະຖິຕິ worldometers.info ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ເມສາ, ທົ່ວໂລກມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກວ່າ 505,5 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 6,2 ລ້ານຄົນ.

        ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປະຈຸບັນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ 82,3 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ຢູ່ນະຄອນ ຊຽງໄຮ້, ປະເທດ ຈີນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ຕື່ມອີກ 7 ຄົນ ໃນສະພາບທີ່ປະເທດນີ້ຍັງປະຕິບັດການປິດລ້ອມຍ້ອນຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ລາວ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ຈະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ພາຍຫຼັງພັກຫຼີ້ນບຸນປີໃໝ່ 5 ມື້ (ແຕ່ວັນທີ 13 – 17 ເມສາ) ຍ້ອນມີການເຄື່ອນໄຫວເຕົ້າໂຮມກັນຫຼາຍຄົນ, ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລາວ ໄດ້ກ່າວເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ ຄວນຕິດຕາມອາການສຸຂະພາບຂອງຕົນເປັນເວລາ 7 ວັນ.

 

ສ່ວນຢູ່ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 19 ເມສາ ຫາເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 20 ເມສາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຕື່ມອີກ 13.271 ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ລວມທັງໝົດ 10.502.590 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີ 9.068.234 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ 2 ຝ່າຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ 2 ຝ່າຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20/4, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ໄດ້ມີການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຕາລີ Mario Draghi.
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