ຂ່າວສານ
“ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນແຫ່ງການເຊື່ອມຕົວ” ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃຫ້ແກ່ເດັກພິການ
ກາງເດືອນ ເມສາ ປີນີ້, “ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນແຫ່ງການເຊື່ອມຕົວ” ແມ່ນກິດຈະກຳທຳອິດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຫນາມຫລິ້ນໃຫ້ແກ່ເດັກພິການ ໂດຍແມ່ນບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຕິດຕັ້ງຢູ່ ກຸ່ມຊຸມຊົນ 11 ຕາແສງ ດົ່ງມາຍ ເມືອງ ຮ່າດົງ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ. ຈາກວັດສະດຸເກົ່າ, ລະບາຍອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄື: ຢາງລົດ, ແຜ່ນໄມ້, ໄມ້ພາເລດ ພ້ອມກັບການມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສີມືອັນຄ່ອງແຄ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ “ສ້າງຄວາມຝັນ” ໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຢ່າງລະອຽດເພື່ອສ້າງເຄື່ອງຫລິ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ.
“ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນແຫ່ງການເຊື່ອມຕົວ” ແມ່ນສະຫນາມເດັກຫລິ້ນທີ່ໄດ້ແປຮູບຄືນໃຫມ່ຈາກວັດສະດຸເສດເຫລືອ ດ້ວຍການອອກແບບພິເສດທີ່ມີຫົວຂໍ້ເປັນການເຊື່ອມຕົວ, ບັນດາອຸປະກອນຢູ່ສະຫນາມຫລິ້ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມທິດນຳໃຊ້ຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ຄົນພິການສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການລະຫລິ້ນໄດ້. ສະຫນາມຫລິ້ນລວມມີ 6 ໂມດູນພິເສດຄື: ຊິງຊ້າສຳລັບລົດເຂັນ, ກະດິ່ງລົມສຳລັບຄົນພິການທາງສາຍຕາ, ຄານຊົງຕົວ, ຕະລູດ... ບັນດາອຸປະກອນລະຫລິ້ນລ້ວນແຕ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸເສດເຫລືອຄື: ຢາງລົດເກົ່າ, ກະຟຸຍ, ໄມ້, ເຫລັກ…ນຳມາຜະລິດຄືນໃຫມ່ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເມື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມີສານທີ່ວ່າ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຫລຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫລືອ ມາສູ່ວົງຄະນາຍາດ. ອ້າຍ ເລຮ່ວາຍນາມ, ຫົວຫນ້າກຸ່ມສ້າງຄວາມຝັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ກ່ອນນີ້ ກຸ່ມຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກໍ່ສ້າງສະຫນາມເດັກຫລິ້ນຫລາຍແຫ່ງ. ແຕ່ມີເທື່ອຫນຶ່ງ, ມີຜູ້ຫນຶ່ງຖາມວ່າ ກຸ່ມເຮັດຄືແນວນີ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບຄົນພິການໃນການລະຫລິ້ນຫລືບໍ່. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຊອກຮູ້ວິທີອອກແບບການລະຫລິ້ນຢ່າງເໝາະສົມກັບຄົນພິການ. ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນແຫ່ງນີ້ແມ່ນ “ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນແຫ່ງການເຊື່ອມຕົວ”, ມີບາງການລະຫລິ້ນແມ່ນສະຫງວນສະເພາະຄົນພິການໂດຍມີ ຊິງຊ້າ, ຄານຊົງຕົວ...”.
ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມໄດ້ຫັນຄວາມຝັນຢາກມີສະຫນາມເດັກຫລິ້ນ “ສີຂຽວ”, ປອດໄພໃຫ້ແກ່ເດັກພິການ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກວົງຄະນະຍາດ.
“ພວກເພື່ອນຫນຸ່ມແມ່ນມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ຕັ້ງໝັ້ນກັບວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ຢາກກໍ່ສ້າງສະຫນາມເດັກຫລິ້ນຫລາຍໆແຫ່ງໃຫ້ແກ່ເດັກຢູ່ຕາແສງອື່ນອີກ ຫາກບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ ຕາແສງ ດົ່ງມາຍ ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເດັກໆຢູ່ຫລາຍແຫ່ງລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫລິ້ນ”
“ດີໃຈຫລາຍ, ມີສະຫນາມເດັກຫລິ້ນທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກຫລານ. ຍາມບ່າຍວັນເສົາ, ວັນອາທິດ, ພວກຫລານມານີ້ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫລິ້ນດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນນີ້ ທັງຮັບໃຊ້ເດັກທົ່ວໄປ ແລະ ເດັກພິການ”.
ກຸ່ມ “ສ້າງຄວາມຝັນ” ບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງສະຫນາມຫລິ້ນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວຫລາຍຢ່າງທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຄື: ການຕັດຜົມ, team building ແລະ ຮ້ອງລຳທຳເພງເມື່ອມີເວລາຫວ່າງ ສະນັ້ນ ພວກນ້ອງນ້ອຍກໍ່ມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຫລາຍ. ສະມາຊິກໃນກຸ່ມແບ່ງປັນວ່າ:
“ເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງສະຫນາມເດັກຫລິ້ນ ໄດ້ເຫັນພວກນ້ອງນ້ອຍມີຄວາມຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ, ໄດ້ຍິນສຽງຫົວຂອງພວກນ້ອງ, ຊ່ວຍເຫລືອພວກນ້ອງຢູ່ບ່ອນທຸກຍາກຄືແນວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫລາຍຢາກເຮັດວຽກກັບກຸ່ມໃຫ້ດົນໆກວ່າອີກ”.
ຂະບວນວິວັດການນຳເອົາສະຫນາມຫລິ້ນມາໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ທຸກແຖບຖິ່ນຂອງປະເທດຊາດແມ່ນໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ປີ 2017 ແລະ ໄດ້ກໍ່ສ້າງ 22 ສະຫນາມຫລິ້ນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ເຂດພູດອຍ ພູສູງ ເຂດຊາຍແດນ ໝູ່ເກາະ. “ສະຫນາມເດັກຫລິ້ນແຫ່ງການເຊື່ອມຕົວ” ແມ່ນກິດຈະກຳທີ 23 ຂອງກຸ່ມ. ດ້ວຍຄວາມຄິດ “ສະຫນາມຫລິ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄວາມຝັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່”, ສະມາຊິກທັງໝົດໃນກຸ່ມປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ນັບມື້ນັບມີເດັກນ້ອຍຫລາຍໆຄົນມີບ່ອນຫລິ້ນທີ່ປອດໄພ, ມີປະໂຫຍດ. ຄວາມດີໃຈ, ສຽງຫົວ, ຂອງພວກນ້ອງນັ້ນແມ່ນຂອງຂວັນອັນລ້ຳຄ່າ ແມ່ນກຳລັງຫນູນເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມ “ສ້າງຄວາມຝັນ” ສືບຕໍ່ວິວັດການກໍ່ສ້າງສະຫນາມຫລິ້ນຕໍ່ໆໄປໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂດດິນແດນໃຫມ່.