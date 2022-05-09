ຂ່າວສານ
ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາທຸກຂັ້ນ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ໄດ້ມິການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີກຸ້ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ
ໃນຈົດໝາຍອວຍພອນ, ທ່ານ ໂດະວັນຈ໊ຽນ ຕີລາຄາສູງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ວັນບຸນວິສາຂະບູຊາປີນີ້ຖືກດຳເນີນໃນສະພາບການສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ພວມຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ພຸດທະສາສະໜາບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນພຸດທະສາສະໜາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທິ IX, ອາຍຸການ 2022 – 2027. ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ຢາກໃຫ້ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພຸດທະສາສະນິກກະຊົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມສະຫງົບສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຫຼາຍ່າງເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາຂັ້ນຕ່າງໆ ກໍຄື ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮຸ່ງເຮືອງສີລິໄລ ແລະ ຜາສຸກ.